03 марта 2026 в 19:36

Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана

Самолет Ил-76 МЧС РФ Самолет Ил-76 МЧС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Азербайджан, чтобы вернуть на родину граждан РФ, которые покинули Иран сухопутным путем, сообщили в пресс-службе ведомства. Борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. На его борту находятся врачи отряда «Центроспас» и психологи — специалисты готовы оказать прибывающим всю необходимую помощь и поддержку.

Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Азербайджана российских граждан, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что двое сотрудников посольства России в Иране были эвакуированы через азербайджанскую границу. Дипломаты пересекли пункт пропуска «Астара» в ходе организованного выезда граждан из республики.

Кроме того российский премьер Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров с главой правительства Азербайджана Али Асадовым выразил признательность Баку за организацию выезда граждан РФ из Ирана. Стороны затронули перспективы углубления экономического партнерства и ухудшение обстановки в ближневосточном регионе. Москва дала высокую оценку оперативному участию Азербайджана в эвакуации россиян в непростой региональной ситуации.

Азербайджан
Россия
Иран
самолеты
