Российские дипломаты покинули Иран через Азербайджан

Автобусы, припаркованные у пограничного перехода Астара на границе Азербайджана с Ираном

Двое сотрудников посольства России в Иране эвакуированы через азербайджанскую границу, сообщает Report.az. Дипломаты пересекли пункт пропуска «Астара» в ходе организованного выезда граждан из республики.

В понедельник с 17 до 19 часов через границу проследовали еще 50 человек, среди которых семь граждан Азербайджана, 16 подданных Китая, 15 россиян, трое из ЮАР, двое грузин, а также по одному представителю Филиппин, Италии и Нигерии. Операция по вывозу людей продолжается.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров с главой правительства Азербайджана Али Асадовым выразил признательность Баку за организацию выезда граждан РФ из Ирана. Стороны затронули перспективы углубления экономического партнерства и ухудшение обстановки в ближневосточном регионе. Москва дала высокую оценку оперативному участию Азербайджана в эвакуации россиян в непростой региональной ситуации.

Кроме того, появилась информация, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана через азербайджанскую границу выехали 127 граждан России. По данным источника, за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек.