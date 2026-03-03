Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 19:11

Российские дипломаты покинули Иран через Азербайджан

Автобусы, припаркованные у пограничного перехода Астара на границе Азербайджана с Ираном Автобусы, припаркованные у пограничного перехода Астара на границе Азербайджана с Ираном Фото: Chen Junfeng/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое сотрудников посольства России в Иране эвакуированы через азербайджанскую границу, сообщает Report.az. Дипломаты пересекли пункт пропуска «Астара» в ходе организованного выезда граждан из республики.

В понедельник с 17 до 19 часов через границу проследовали еще 50 человек, среди которых семь граждан Азербайджана, 16 подданных Китая, 15 россиян, трое из ЮАР, двое грузин, а также по одному представителю Филиппин, Италии и Нигерии. Операция по вывозу людей продолжается.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров с главой правительства Азербайджана Али Асадовым выразил признательность Баку за организацию выезда граждан РФ из Ирана. Стороны затронули перспективы углубления экономического партнерства и ухудшение обстановки в ближневосточном регионе. Москва дала высокую оценку оперативному участию Азербайджана в эвакуации россиян в непростой региональной ситуации.

Кроме того, появилась информация, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана через азербайджанскую границу выехали 127 граждан России. По данным источника, за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек.

Иран
Азербайджан
Россия
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова пошутила о вербовке в финскую разведку
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Россия задействовала ракетный корабль «Буря» во время испытаний
Иран пообещал наказать виновных в убийстве Хаменеи
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.