Происходящее на Ближнем Востоке обнажило лживость всей западной политики в области прав человека и демократических ценностей, заявила представитель МИД России Мария Захарова на полях церемонии вручения награды «Знание.Премия». Дипломат подчеркнула, что как публичная риторика, так и непубличные действия коллективного Запада в этой сфере оказались фальшивкой, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Вашингтон под предлогом защиты своих граждан пытается завладеть иранскими нефтяными запасами. По мнению парламентария, американская сторона целенаправленно искала предлог для развязывания военных действий.

Кроме того, депутат Государственной думы Евгений Попов заявил, что Соединенные Штаты понесли самые серьезные потери со времен нападения на Перл-Харбор, допустив удары Ирана по своим базам в трех ближневосточных странах. По словам парламентария, военная машина США, считавшаяся неприступной, столкнулась с существенными разрушениями и потерями личного состава.