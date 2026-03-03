Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:46

«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи

Захарова назвала западные демократические ценности ложью

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Происходящее на Ближнем Востоке обнажило лживость всей западной политики в области прав человека и демократических ценностей, заявила представитель МИД России Мария Захарова на полях церемонии вручения награды «Знание.Премия». Дипломат подчеркнула, что как публичная риторика, так и непубличные действия коллективного Запада в этой сфере оказались фальшивкой, передает корреспондент NEWS.ru.

Ситуация на Ближнем Востоке подтвердила, что вся публичная политика и риторика, и непубличная политика в том числе, которая выстраивалась коллективным Западом в сфере прав человека, свободы слова, якобы демократических ценностей — это все оказалось ложью, — говорится в заявлении.

Ранее руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Вашингтон под предлогом защиты своих граждан пытается завладеть иранскими нефтяными запасами. По мнению парламентария, американская сторона целенаправленно искала предлог для развязывания военных действий.

Кроме того, депутат Государственной думы Евгений Попов заявил, что Соединенные Штаты понесли самые серьезные потери со времен нападения на Перл-Харбор, допустив удары Ирана по своим базам в трех ближневосточных странах. По словам парламентария, военная машина США, считавшаяся неприступной, столкнулась с существенными разрушениями и потерями личного состава.

