01 марта 2026 в 06:00

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Бурдж-Халифа, ОАЭ Бурдж-Халифа, ОАЭ Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
Иран в ночь на воскресенье, 1 марта, продолжил атаковать ОАЭ. Что известно о последствиях ударов, сколько жертв, какую цель преследовал Тегеран?

Что известно об атаке Ирана на Дубай ночью 1 марта

Иран атаковал международный аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе нападения были зафиксированы значительные повреждения.

«Обстановка в аэропорту Дубая после иранской атаки», — сообщает ISNA в своем Telegram-канале, опубликовав видеозапись из здания аэропорта.

В аэропорту была объявлена эвакуация, проинформировало агентство.

В сети появились видеозаписи, запечатлевшие эвакуацию из международного аэропорта Дубая. В Telegram-канале Mash разместили кадры, на которых видны сотни людей, в панике бегущих к выходам.

На записи видно, как сотрудники аэропорта пытаются организовать поток людей и увести их в укрытия. Пассажиры двигаются колоннами, без остановок, многие в спешке оставляют багаж.

Люди, очевидно, испытывают сильное потрясение. Сотрудники призывают не беспокоиться, однако ситуация остается крайне напряженной.

Фасад здания частично разрушен. На кадрах видно, что пол усеян стеклом и осколками панелей.

В результате атаки один человек погиб, еще семеро получили травмы, сообщили в управлении аэропортов эмирата.

«Управление аэропортов Абу-Даби подтвердило инцидент в международном аэропорту Зейд, который привел к гибели одного гражданина страны Азии и ранению семерых человек», — говорится в заявлении.

Один человек погиб и еще семеро пострадали в результате удара беспилотника по аэропорту Дубая, сообщает оператор воздушных гаваней эмирата Abu Dhabi Airports.

Уточняется, что погибшим оказался гражданин страны Азии. Состояние пострадавших пока не уточняется. Дополнительная информация об инциденте будет предоставлена позднее.

Кроме того, иранский беспилотник пролетел рядом с небоскребом «Бурдж-Халифа» в Дубае и взорвался, не причинив ему какой-либо ущерб, утверждает телеканал Al Arabiya.

«Иранский беспилотник приблизился к „Бурдж-Халифе“ в Дубае и взорвался, не достигнув здания и не причинив какого-либо ущерба», — пишет телеканал.

Также пятизвездочный отель «Бурдж-эль-Араб» в Дубае получил повреждения при атаке Ирана, сообщила платформа Clash Report. При этом о пострадавших не сообщалось.

«Иранский беспилотник нанес удар по пятизвездочному отелю „Бурдж-эль-Араб“», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Какую цель преследовал Иран в Дубае

По данным иранского агентства Fars, штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Дубае была целью ракетного удара Ирана.

«Сообщается, что штаб-квартира ЦРУ в Дубае является целью ракетного удара Ирана», — говорится в сообщении.

Была ли военными цель достигнута — не уточняется.

