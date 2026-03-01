Купили новое китайское авто: за сколько его можно продать через два года

Рынок подержанных автомобилей в России наводнили модели из Поднебесной. Их количество, как свидетельствует статистика, постоянно растет, однако продать б/у китайскую машину — задачка со звездочкой. В чем основные проблемы, правда ли, что потребители все еще настороженно относятся к авто из КНР, — в материале NEWS.ru.

Насколько активно продаются б/у китайские авто

В условиях дефицита новых автомобилей россияне все чаще обращают внимание на вторичный рынок. Однако выбор среди подержанных машин не слишком велик. Значительную рыночную долю сегодня занимают «китайцы».

По данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год в России было приобретено чуть более 283 тысяч подержанных легковых автомобилей китайских марок. Как рассказал NEWS.ru автоэксперт Михаил Пальмов, зачастую покупка машины происхождения КНР — вынужденное решение.

«Если человеку очень нужна машина прямо сейчас, то выбор действительно невелик. Знаю, что многие выбирают „китайцев“ только потому, что особо альтернативы нет. Не может не настораживать и тот факт, что на вторичном рынке немало китайских машин с пробегом 10–20 тысяч километров. Невольно задаешься вопросом: что заставляет владельцев избавляться от них так быстро?» — отмечает собеседник NEWS.ru.

Он также сообщил: в то время как цены на б/у авто в России продолжают увеличиваться, «китайцы» с пробегом, напротив, отмечаются снижением стоимости на 7,5%.

«Многие продают „китайцев“ по полгода — год, вынуждены регулярно снижать цену. Любителей на них найти не так и просто. То есть купить легко, а вот продать уже сложно», — заключил Пальмов.

Китайские автомобильные бренды в России появились относительно недавно. Как правило, они малоизвестны, поэтому потенциальные покупатели, особенно искушенные японским и европейским качеством автопрома, настороженно относятся к такой продукции, подтвердил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

Автомобиль Geely в дилерском автосалоне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За что ругают подержанные китайские машины

Ликвидность китайских автомобилей вызывает большие вопросы по нескольким причинам, рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Стереотипы многих российских потребителей зачастую оправданы как по поводу надежности, так и по поводу поддержки китайских машин производителем. Еще одна проблема — это, конечно, запчасти. Зачастую подбор таковых вызывает определенные сложности. Китайцы очень часто проводят рестайлинг, не меняя при этом номера комплектующих. Ты их заказываешь, в том числе из Китая, они приезжают и не подходят. Это массовая на самом деле история», — пояснил эксперт.

По его оценкам, тяжелее всего сегодня на вторичном рынке реализуются китайские электромобили, поскольку, как считает Шапарин, мода на них постепенно проходит.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что сложнее продать премиум-автомобиль родом из КНР, нежели продукцию из бюджетных сегментов.

Сергей Храпач также указал на большое количество китайских моделей, имеющих неунифицированные запасные части, поставляемые разными производителями, что делает ремонт и техническое обслуживание таких автомобилей длительным и дорогим.

«Эти проблемы, которые пока не изжиты, существенно снижают стоимость автомобилей на вторичном российском рынке. Кроме того, начальная отпускная цена искусственно завышена национальным российским законодательством. Отсюда и слишком сильное снижение стоимости авто при продаже на вторичном рынке, даже если автомобиль совсем не старый», — подчеркнул Храпач.

Продажа автомобильных дисков китайской марки LiXiang в дилерском центре Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главная проблема сегодня по-прежнему кроется в дефиците доверия к китайскому автопрому, пояснил в беседе с NEWS.ru автоэксперт Ян Хайцеэр.

«Люди еще не уверены в том, что они смогут качественно осуществлять ремонт, все запчасти будут доступны. Увы, китайцы имеют свойство забывать об автомобилях, которые они выпускали еще совсем недавно. Забывать о тех деталях, которые они заменили на лучшие, но в каталоге почему-то это не отметили», — указал специалист.

Как сильно теряет в цене китайский автомобиль

Михаил Пальмов сообщил, что китайские автомобили порой чересчур стремительно дешевеют. «Стоит приобрести новенького „китайца“, выгнать его из салона, как его стоимость рушится буквально на глазах. Например, взял машину за 3 миллиона, а на следующий день сможешь продать его на 700–800 тысяч, а то и на миллион дешевле. Да и покупателя еще придется поискать», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Инвестиция в автомобиль в целом и в китайский в частности — плохая идея, соглашается Сергей Храпач. По его словам, снижение стоимости авто из Поднебесной будет идти в прогрессии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«При наличии финансовых возможностей лучше, как мне представляется, приобретать модели известных брендов, тем более проблем с их ввозом не имеется, либо ориентироваться на отечественный автопром, более простой и понятный для среднестатистических россиян. Купить китайский автомобиль можно, а зачем?» — рассуждает Храпач.

Будет ли расти спрос на подержанные китайские авто

Тем не менее Ян Хайцеэр полагает, что востребованность китайских авто на вторичном рынке постепенно будет увеличиваться: «Рано или поздно нам просто некуда будет деться. Начнем активнее покупать поддержанные китайские автомобили, станем делать это смелее просто потому, что другого выбора не окажется».

Впрочем, на то, что страх перед «китайцами» постепенно проходит, в разговоре с NEWS.ru указал и автоэксперт, исполнительный директор агентства «ЭМ Е» Исраел Мгдесян. По его словам, основной спрос сегодня сосредоточен в диапазоне 1–4 млн рублей.

«Автомобиль 3–4-летнего возраста в хорошем состоянии продается достаточно быстро при адекватной рыночной цене. Например, кроссовер Haval Jolion в максимальной комплектации в 2022 году стоил около 2 млн рублей. Сегодня новый автомобиль 2025 года выпуска продается примерно за 2,8 млн рублей. На вторичном рынке экземпляр 2022 года оценивается в 1,8–1,9 млн рублей. Таким образом, владелец, купивший автомобиль новым в 2022 году, при продаже в 2026-м теряет порядка 100–200 тыс. рублей от первоначальной стоимости при условии хорошего состояния», — пояснил Мгдесян.

Свежая статистика также свидетельствует, что россияне постепенно перестают бояться подержанных «китайцев»: по данным «Автостата», их доля за прошлый год увеличилась с 3,3% до 4,5%.

