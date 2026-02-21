Зимняя Олимпиада — 2026
Водолазы прибыли к месту трагедии с туристами на Байкале

МЧС: пять водолазов привлекли к извлечению тел китайских туристов из Байкала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Байкале группировка из пяти водолазов и двух спасателей МЧС России проводит операцию по извлечению тел туристов из КНР, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Члены Байкальского поисково-спасательного отряда уже приступили к работам непосредственно на месте трагедии.

Специалисты извлекают тела погибших из воды, — добавили в МЧС.

Трагедия случилась 20 февраля, когда группа китайских туристов направлялась на экскурсию к мысу Три Брата, однако по пути следования водитель автомобиля не разглядел трещину на поверхности, вследствие чего машина провалилась под лед. Согласно предварительной информации, спастись удалось лишь одному человеку из группы. Позже региональное управление МВД опубликовало фотографии с места событий.

В Ассоциации туроператоров России добавили, что группа туристов отправилась на озеро по частной договоренности с одним из местных жителей, минуя официальные туристические компании. Во время этой самодеятельной экскурсии толщина льда не соответствовала безопасным нормам.

туристы
Байкал
КНР
спасатели
МЧС
