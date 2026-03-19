19 марта 2026 в 13:00

Диетолог ответила, какие напитки полезны для людей старше 50 лет

Диетолог Соломатина: травяные сборы полезны для людей старше 50 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Травяные сборы полезны для людей старше 50 лет, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что они могут улучшить качество сна или увеличить уровень энергии.

Например, ромашка, чабрец, мелисса и мята помогают расслабиться и улучшить качество сна. А лимонник, родиола розовая и женьшень стимулируют организм без негативных последствий, обеспечивают бодрость и заряд энергии, — рассказала Соломатина.

Диетолог посоветовала добавить в рацион квасы и другие ферментированные напитки для улучшения пищеварения. Она также призвала пить достаточное количество обычной воды.

Ранее биолог Алексей Москалев рассказал, что высокий сахар в пожилом возрасте способствует развитию деменции. Он отметил, что выброс инсулина оказывает негативное влияние на мозг.

диетологи
напитки
советы
возраст
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

