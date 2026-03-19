Диетолог ответила, какие напитки полезны для людей старше 50 лет

Травяные сборы полезны для людей старше 50 лет, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что они могут улучшить качество сна или увеличить уровень энергии.

Например, ромашка, чабрец, мелисса и мята помогают расслабиться и улучшить качество сна. А лимонник, родиола розовая и женьшень стимулируют организм без негативных последствий, обеспечивают бодрость и заряд энергии, — рассказала Соломатина.

Диетолог посоветовала добавить в рацион квасы и другие ферментированные напитки для улучшения пищеварения. Она также призвала пить достаточное количество обычной воды.

Ранее биолог Алексей Москалев рассказал, что высокий сахар в пожилом возрасте способствует развитию деменции. Он отметил, что выброс инсулина оказывает негативное влияние на мозг.