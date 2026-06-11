Огурец, имбирь и лайм: так я перестал покупать газировку в магазине

Огурец, имбирь и лайм: так я перестал покупать газировку в магазине

Забудь про химию из магазина. Огурец, имбирь, мята и блендер сделают твой день прохладнее.

Ингредиенты

Огурец — 3 шт., лайм — 2 шт., лемонграсс — 25 г, имбирь — 10 г, мята свежая — 5 веточек, сахар-песок — по вкусу, вода — 200 мл, вода газированная — 800 мл. Для подачи: мята, лайм, огурец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала рублю огурцы и лаймы крупными кусками, кидаю в блендер лемонграсс, очищенный имбирь и мяту. Заливаю обычной водой и взбиваю все до однородного зеленого пюре.

Теперь надо процедить эту массу в кувшин через сито, хорошенько перетирая ложкой, чтобы выжать весь сок. Затем добавляю сахар по вкусу и вливаю ледяную газировку. Подаю с веточкой мяты, кружками лайма и огурца — выглядит так, что рука сама тянется за стаканом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Взбил в блендере огурец с лаймом и имбирем — и офигел, насколько это свежо. Лемонграсс дал какую-то тропическую нотку, а мята сделала текстуру нежной, почти как смузи.