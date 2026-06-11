Два фрагмента панорамы Рубо вернулись в Севастополь спустя 84 года Два фрагмента панорамы Рубо вернулись в Севастополь после реставрации в Москве

Все 39 уцелевших фрагментов панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» собраны в фондах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, сообщил журналистам директор учреждения Михаил Смородкин. Два полотна, которые более 80 лет хранились в Москве, вернулись на родину после реставрации и с 11 июня представлены посетителям, передает ТАСС.

Случился для нашего музея и вообще в целом для музейного сообщества и музейных работников беспрецедентный случай, когда два фрагмента оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо, которое было уничтожено фашистами в 1942 году в июне, вернулись к нам. Они проделали очень большой путь, полотно точно так же во время пожара после фашистской бомбардировки было разорвано на куски и эвакуировано, оно тонуло вместе с эсминцем «Ташкент» и было в соленой воде. <...> Картины, которые спустя столько времени, то есть 84 года, вернулись в Севастополь после той фашистской атаки, — рассказал Смородкин.

По его словам, полотна «Атака» и «Левее Юферова» до недавнего времени находились в музее-панораме «Бородинская битва». Сотрудники севастопольского музея сумели убедить коллег, что эти экспонаты должны быть переданы обратно. Реставрационные работы провели специалисты бородинского музея при поддержке правительства Москвы.

Директор учреждения уточнил, что остальные 37 фрагментов оригинальной панорамы были собраны в фондах музея в разные годы. Во время пожара 25 июня 1942 года из огня удалось вынести 86 частей полотна, однако до наших дней сохранилось менее половины.

Ранее Смородкин отмечал, что оригинальные фрагменты панорамы Рубо избежали уничтожения уже во второй раз. Полотна не находились в здании панорамы в момент удара украинского беспилотника в ночь на 10 июня — они готовились к экспозиции в другом филиале музея. Директор учреждения тогда вспомнил подвиг советских пожарных и моряков, выносивших части картины из огня в 1942 году.