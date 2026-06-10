«Вспоминаем 1942 год»: панорама обороны Севастополя вновь чудом уцелела

Фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо, посвященной героической обороне Севастополя, чудом уцелели уже во второй раз, заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, которые передает пресс-служба организации, полотна находились не в здании панорамы, куда ударил дрон, а готовились к экспозиции в другом филиале музея.

Мы вспоминаем 1942 год. Гитлеровцы тоже пытались стереть панораму с лица земли. Но советские пожарные, солдаты и моряки, рискуя жизнью, вынесли из огня фрагменты полотна. После войны мастера совершили невозможное — заново воссоздали шедевр, — отметил Смородкин.

Ранее сообщалось, что степень повреждений панорамы специалисты оценят в ходе экспертизы. Однако, как отметил Смородкин, уже сейчас можно сказать, что произведение искусства получило критические повреждения. Пожар на крыше исторического здания бушует уже несколько часов, ему присвоили высокую категорию сложности.

До этого стало известно, что при атаке ВСУ на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» обошлось без погибших и пострадавших. К месту ЧП стянуты больше 20 пожарных расчетов и спецподразделения МЧС.