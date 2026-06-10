Стало известно, какая судьба ждет панораму обороны Севастополя

Степень повреждений панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая пострадала при ударе Вооруженных сил Украины и последующем пожаре, будет оценена в ходе экспертизы, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. Однако, по его словам, уже сейчас можно сказать, что произведение искусства было либо полностью уничтожено, либо получило критические повреждения.

Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание. После этого будут проведены необходимые обследования и оформлена соответствующая документация. <…> Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки, — подчеркнул Смородкин.

Директор музея добавил, что пожар на крыше исторического здания бушует уже несколько часов, ему присвоили высокую категорию сложности. К месту ЧП стянуты больше двадцати пожарных расчетов и спецподразделения МЧС. Он пояснил, что спасатели изо всех сил пытаются сохранить бесценное полотно, но обстановка остается критической.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.