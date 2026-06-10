Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 10:04

Стало известно, какая судьба ждет панораму обороны Севастополя

Директор музея Смородкин: ущерб панораме обороны Севастополя оценят эксперты

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Степень повреждений панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая пострадала при ударе Вооруженных сил Украины и последующем пожаре, будет оценена в ходе экспертизы, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. Однако, по его словам, уже сейчас можно сказать, что произведение искусства было либо полностью уничтожено, либо получило критические повреждения.

Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание. После этого будут проведены необходимые обследования и оформлена соответствующая документация. <…> Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки, — подчеркнул Смородкин.

Директор музея добавил, что пожар на крыше исторического здания бушует уже несколько часов, ему присвоили высокую категорию сложности. К месту ЧП стянуты больше двадцати пожарных расчетов и спецподразделения МЧС. Он пояснил, что спасатели изо всех сил пытаются сохранить бесценное полотно, но обстановка остается критической.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Регионы
Крым
Севастополь
музеи
атаки ВСУ
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На западе Москвы полыхают балконы сразу на нескольких этажах
В Роскачестве напомнили об одной возможности работников в жаркую погоду
Звезда «Ландышей» Ника Здорик рассказала, о чем ей пишут жены бойцов СВО
Захарова: Зеленский творит на Украине бред космического масштаба
Глумливые насильницы обесчестили инвалида: жуткая история из-под Пскова
Прокуратура утвердила обвинение в отношении певицы-иноагента
Ученые из США доказали вред интервального голодания
Захарова предрекла штрафы за мысли на русском языке на Украине
Россиянам напомнили о повышении пенсий в июле
«В такие моменты я прихожу к Богу»: звезда «Ландышей» о панических атаках
Россиянам ответили, когда снизятся ставки по кредитам
Стало известно, сколько газа Европа досрочно закачала в хранилища
Волонтеры нашли еще одну зацепку во время поисков Усольцевых
«Абсолютно неразумно»: Швыдкой оценил одно решение Европы
Чудом уцелевшие фрагменты панорамы Рубо выставят в Севастополе
Автомобиль протаранил пожарное депо и задавил двух сотрудников МЧС
Минэкономразвития спрогнозировало рост иностранного турпотока в Россию
Захарова объяснила, с чем связан всплеск «дроновой истерии» в Молдавии
В РСТ раскрыли правду о спросе на туры в Крым на фоне дефицита бензина
Захарова раскрыла, как РФ поступит с производством дронов для ВСУ в Канаде
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.