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10 июня 2026 в 04:02

Символ обороны Севастополя оказался под ударом беспилотника

Развожаев: атака БПЛА повредила здание панорамы "Обороны Севастополя"

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас. А враг обязательно ответит за это святотатство! — сказал Развожаев.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, спасательных служб и представители профильных ведомств. Губернатор отметил, что здание музея уже подвергалось массированным бомбардировкам в годы Великой Отечественной войны и является одним из символов города.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом два человека получили ранения.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

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