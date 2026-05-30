При атаке ВСУ на российский регион пострадали два человека

В результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.

При отражении атаки дроны уничтожены в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах, добавил губернатор. В селе Греково-Тимофеевка из-за падения обломков загорелась газовая труба в доме, были повреждены крыша и окна. Жертв нет, люди эвакуированы. В настоящее время в Ростовской области сохраняется угроза беспилотной авиации.

Ранее Слюсарь сообщал, что в порту Таганрога в результате налета беспилотников произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет, его быстро потушили, утечки нефтепродуктов удалось избежать.

До этого стало известно, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. В Минобороны РФ указали, что все они были самолетного типа.