ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 06:19

При атаке ВСУ на российский регион пострадали два человека

Слюсарь: при атаке ВСУ на Ростовскую область ранены двое мирных жителей

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.

При отражении атаки дроны уничтожены в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах, добавил губернатор. В селе Греково-Тимофеевка из-за падения обломков загорелась газовая труба в доме, были повреждены крыша и окна. Жертв нет, люди эвакуированы. В настоящее время в Ростовской области сохраняется угроза беспилотной авиации.

Ранее Слюсарь сообщал, что в порту Таганрога в результате налета беспилотников произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет, его быстро потушили, утечки нефтепродуктов удалось избежать.

До этого стало известно, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. В Минобороны РФ указали, что все они были самолетного типа.

Регионы
Ростовская область
ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.