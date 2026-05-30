Невролог рассказала, почему могут резко ухудшиться зрение и координация

Резкое ухудшение зрения может указывать на риск развития инсульта, заявила NEWS.ru кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, проблемы с глазами также могут возникнуть на фоне опухоли головного мозга.

Если зрение внезапно ухудшилось, движения стали неуверенными, а походка шаткой, в первую очередь важно исключить острые сосудистые патологии головного мозга. Самая опасная и, к сожалению, частая причина — это инсульт или транзиторная ишемическая атака. Если вследствие тромбоза или спазма мозговых артерий критически ухудшается или прекращается кровоснабжение затылочных долей, мозжечка и ствола мозга, у человека может внезапно возникнуть двоение в глазах, выпадение полей зрения и сильное головокружение. Опасность здесь в том, что эти симптомы иногда обманчиво проходят за 10–15 минут, — поделилась Демьяновская.

Она подчеркнула, что рассеянный склероз является еще одной причиной нарушений координации. По словам врача, при этом заболевании иммунная система начинает атаковать миелиновую оболочку, которая служит защитой для нервной ткани головного и спинного мозга. Специалист указала, что в этом случае зрение, как правило, ухудшается, причем чаще всего это происходит в одном глазу.

Кроме того, проблемы со зрением и координацией могут указывать на объемные образования головного мозга. Опухоль гипофиза, краниофарингиома или метастазы, сдавливая зрительный перекрест, вызывают быстрое выпадение боковых полей зрения, при этом человек начинает натыкаться на предметы и перестает замечать объекты по сторонам. Если же образование локализуется в базальных отделах мозжечка, задней черепной ямке или четвертом желудочке, оно может нарушать отток ликвора и координацию движений, вызывая мучительную головную боль с тошнотой и шаткость, — добавила Демьяновская.

Она отметила, что менингоэнцефалит, включая вирусный герпес, может проявляться двоением в глазах и серьезными нарушениями равновесия при высокой температуре и спутанности сознания. Кроме того, по словам врача, резкое ухудшение зрения и координации может быть вызвано тяжелой интоксикацией, например отравлением метиловым спиртом или угарным газом.

