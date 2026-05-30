Медиатор ответил, можно ли решить проблему долга у приставов за пять минут

Медиатор Хрулев призвал не верить рекламе о быстром закрытии долга у приставов

Россиянам не стоит верить рекламе о быстром закрытии долга у приставов, заявил NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, обещания избавиться от задолженности через цессию за несколько процентов от суммы часто оборачиваются для человека полным отсутствием результата и сохранением всех ограничений.

Когда у человека уже есть долг у приставов, арестованные счета, списания с карты и страх перед новыми ограничениями, он начинает искать быстрый выход. На этом и держатся объявления в интернете по типу «закрытие долга в ФССП за 5%». В рекламе все выглядит спокойно и почти официально. Для человека в сложной ситуации это звучит как редкая возможность решить проблему. Цессия действительно существует. Право требования можно передать другому лицу по договору. Но покупка чужого права требования не закрывает ваш долг перед банком, УК, налоговой, бывшим партнером по бизнесу или иным взыскателем. На практике человек может заплатить посреднику, получить пакет бумаг и остаться с тем же долгом. Аресты не снимутся, списания продолжатся, запрет на выезд может сохраниться, исполнительский сбор тоже никуда не исчезнет, — пояснил Хрулев.

Он отметил, что отдельного внимания заслуживает официальная медиация, которая действительно помогает договориться с кредитором о рассрочке или мировом соглашении. По его словам, смысл этого инструмента в том, чтобы стороны сели за стол переговоров и зафиксировали условия письменно, после чего исполняли их в согласованном порядке.

Отдельно стоит сказать о медиации. Официальный медиатор — это хороший и законный вариант, когда нужно договориться с кредитором. Он может помочь сторонам обсудить рассрочку, снижение части требований, порядок оплаты, мировое или медиативное соглашение. Смысл медиации в том, что должник и кредитор садятся за переговоры, фиксируют условия письменно и дальше исполняют их в согласованном порядке. Это нормальный путь для тех, кто хочет урегулировать долг без лишнего конфликта. Но медиатор не может одной фразой убрать долг из базы ФССП, снять аресты и прекратить производство без участия взыскателя и без законных оснований, — заключил Хрулев.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан заявил, что затягивание исполнения судебных решений по искам прокуроров остается одной из серьезных проблем в работе судебных приставов. В Генпрокуратуре РФ также указали на системные недостатки в управлении изъятым имуществом и контроле за его сохранностью.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
