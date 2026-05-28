Приставы исполнили судебное решение по Артемию Лебедеву Судебные приставы взыскали с блогера Лебедева 300 тыс. рублей по иску Мизулиной

Судебные приставы взыскали с дизайнера и блогера Артемия Лебедева 300 тыс. рублей, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своих социальных сетях. Полученные средства она направила в Общероссийский народный фронт для поддержки бойцов на спецоперации.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан после интервью, которое в августе 2024 года взял у Лебедева блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Лефортовский суд признал пять фрагментов того видео порочащими и обязал их удалить, взыскав с Лебедева 300 тыс. рублей, а с Дудя — 200 тыс.

Лебедев принес извинения, заявив о непричастности к оскорблению, но подчеркнул, что продолжит критиковать деятельность Мизулиной. Сама глава Лиги безопасного интернета заявила, что ждет также взыскания средств с Дудя.

Московский городской суд признал законным решение по этому делу. Исполнительное производство в отношении Лебедева завершено, средства перечислены.

