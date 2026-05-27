Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 23:17

Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой Air Anka

Росавиация: у авиакомпании Air Anka нет разрешения на рейсы в РФ после 25 мая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka в Россию. Дополнительные временные разрешения на полеты выдавались перевозчику только по 25 мая включительно.

По согласованию с авиавластями Турции заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются, — уточняется в сообщении.

В среду Air Anka отменила несколько рейсов из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. Решение о выдаче разрешений по 25 мая было принято в интересах туристов, однако сам перевозчик, по данным Росавиации, продал провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что с отменой рейсов столкнулись порядка 2,1 тыс. российских туристов. Они обеспечены проживанием и питанием за счет туроператоров.

Туристам с отмененными рейсами предложены альтернативные варианты с заменой перевозчика и дат вылета. Некоторым на время ожидания предоставят подменные отели или продлят проживание в прежних.

Ранее источник сообщил, что россияне столкнулись с нехваткой билетов на рейсы в Турцию, а стоимость путевок вырастет из-за резкого сокращения перевозок Turkish Airlines. Перевозчик уже отменил более 300 рейсов на май и июнь и постепенно останавливает полеты по 18 международным маршрутам.

Общество
Росавиация
рейсы
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Секретная папка», мошенники, песни Пугачевой: как живет SHAMAN
«Я надел шапку»: российский космонавт передал маме важное сообщение
Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой Air Anka
Россиянам рассказали о главном заблуждении про диспансеризацию
ЕС стягивает в Прибалтику три дивизии НАТО: что происходит, реакция России
В России предложили защиту прав студентов при использовании ИИ
Онколог раскрыл, как обстоят дела с лечением рака в регионах России
Российский полузащитник пропустит ближайшие матчи из-за травмы
Онколог сравнил будущее онкологии с диабетом
Цвет тишины: какие оттенки помогают расслабиться
В РФПИ дали стратегический совет Украине на фоне нехватки ракет
Онколог оценил шансы пациентов с поздними стадиями рака
Убили промысловики, похитили гуманоиды: новые версии пропажи Усольцевых
Стало известно, как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком
Пророк из «Симпсонов» станет президентом США? Главные предсказания Грини
Трамп перепутал Иран с Венесуэлой
Женщина на надувном круге утонула во время шторма в Челябинске
Посольство России предупредило о западных интригах
Ткани и настроение: как фактура влияет на эмоции
Эксперт рассказал, как перестроить мозг бывшему курильщику
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.