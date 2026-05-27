Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой Air Anka Росавиация: у авиакомпании Air Anka нет разрешения на рейсы в РФ после 25 мая

Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka в Россию. Дополнительные временные разрешения на полеты выдавались перевозчику только по 25 мая включительно.

По согласованию с авиавластями Турции заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются, — уточняется в сообщении.

В среду Air Anka отменила несколько рейсов из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. Решение о выдаче разрешений по 25 мая было принято в интересах туристов, однако сам перевозчик, по данным Росавиации, продал провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что с отменой рейсов столкнулись порядка 2,1 тыс. российских туристов. Они обеспечены проживанием и питанием за счет туроператоров.

Туристам с отмененными рейсами предложены альтернативные варианты с заменой перевозчика и дат вылета. Некоторым на время ожидания предоставят подменные отели или продлят проживание в прежних.

Ранее источник сообщил, что россияне столкнулись с нехваткой билетов на рейсы в Турцию, а стоимость путевок вырастет из-за резкого сокращения перевозок Turkish Airlines. Перевозчик уже отменил более 300 рейсов на май и июнь и постепенно останавливает полеты по 18 международным маршрутам.