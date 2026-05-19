Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Сургуте из-за дебошира Мужчина устроил дебош на рейсе Москва — Иркутск

Мужчина устроил дебош на рейсе Москва — Иркутск, сообщил Telegram-канал «112». Самолет был вынужден экстренно сесть в Сургуте. Во время полета пассажир бизнес‑класса вел себя агрессивно: он использовал ненормативную лексику, оскорблял членов экипажа и конфликтовал с другими пассажирами.

Уточняется, что мужчина никак не реагировал на замечания. Когда один из пассажиров попытался его успокоить, тот нанес ему удар по лицу. В Сургуте нарушителя забрала транспортная полиция.

Ранее пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Екатеринбург — Астана. Мужчина ходил по салону самолета и громко ругался матом. Успокаивать дебошира пришлось стюардессам и другим пассажирам воздушного судна.

До этого пьяный пассажир сорвал вылет рейса Сочи — Санкт-Петербург, устроив на борту конфликт. Он приставал к сидевшей по соседству супружеской паре, хватая и пытаясь поцеловать женщину. Самолет пришлось развернуть со взлетной полосы и задержать почти на два часа до прибытия полиции, которая выдворила дебошира.