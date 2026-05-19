Небензя: страны Балтии ждет ответ России в случае запуска БПЛА с их территории

Ответ России будет неизбежен, если с территории стран Балтии будут запущены БПЛА, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводятся в трансляции на сайте органа, Украина не собирается ограничивать себя в использовании воздушных коридоров других стран.

По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран, — отметил Небензя.

Ранее дипломат сообщил, что из-за ударов ВСУ в апреле более 100 мирных жителей погибли, еще 667 пострадали. Он подчеркнул, что Киев ни на секунду не прекращает террористические атаки против россиян. Дипломат отметил: западным кураторам Украины известно, что противоракеты ВСУ, не попав в цель, падают на гражданские объекты.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что ООН ограничивает участие очевидцев предполагаемых преступлений Киева в заседаниях. По его словам, процедура аккредитации для таких участников сопровождается жесткими ограничениями. Дипломат также отметил, что при этом украинским организациям часто отдается приоритет.