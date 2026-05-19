19 мая 2026 в 18:49

Небензя предостерег страны Балтии от запуска БПЛА

Небензя: страны Балтии ждет ответ России в случае запуска БПЛА с их территории

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ответ России будет неизбежен, если с территории стран Балтии будут запущены БПЛА, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводятся в трансляции на сайте органа, Украина не собирается ограничивать себя в использовании воздушных коридоров других стран.

По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран, — отметил Небензя.

Ранее дипломат сообщил, что из-за ударов ВСУ в апреле более 100 мирных жителей погибли, еще 667 пострадали. Он подчеркнул, что Киев ни на секунду не прекращает террористические атаки против россиян. Дипломат отметил: западным кураторам Украины известно, что противоракеты ВСУ, не попав в цель, падают на гражданские объекты.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что ООН ограничивает участие очевидцев предполагаемых преступлений Киева в заседаниях. По его словам, процедура аккредитации для таких участников сопровождается жесткими ограничениями. Дипломат также отметил, что при этом украинским организациям часто отдается приоритет.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

