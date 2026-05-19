Мужчина получил ранения при атаке дрона В Белгородской области мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ

Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального оперштаба региона. Отмечается, что он ранен в грудную клетку, лицо и плечо.

На участке автодороги Чапаевский — Хотмыжск Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, лица и плеча. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Белгородский округ подвергся атакам FPV‑дронов — повреждения зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В Нечаевке огнем повреждены два частных дома. В хуторе Церковный взрыв дрона произошел прямо на территории предприятия — пробита крыша цеха, пострадало оборудование. А в Черемошном дрон взорвался прямо перед частным домом: поврежден забор, но обошлось без более серьезных разрушений.

Ранее в оперштабе сообщили, что украинская сторона атаковала многоэтажку в Белгороде. Пострадали несколько человек. Трехлетнюю девочку госпитализировали с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги.