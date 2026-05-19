19 мая 2026 в 12:15

Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино

Оперштаб Белгородской области сообщил о пострадавшем при атаке дрона в Шебекино

Мирный житель пострадал из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины в городе Шебекино, сообщил оперативный штаб Белгородской области в своем Telegram-канале. Врачи скорой помощи обработали ранения мужчины на месте. У пострадавшего выявлена акубаротравма, от госпитализации он отказался.

Взрывной волной выбило стекла в жилой многоэтажке, повредило облицовку и остекление соцучреждения, а также легковую машину. На месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб, уточнили в оперштабе.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион атаковали украинские дроны. Выезд в направлении столицы для транспорта был перекрыт.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Рыково, Великих Копанях и Каховке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. Двое госпитализированы с ранениями и контузией, третьему пострадавшему с ожогами врачи помогли на месте.

