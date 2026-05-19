Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 12:50

Врач ответила, может ли наступить рецидив акне после лечения ретиноидами

Врач Дюранова: рецидив акне может наступить после лечения системными ретиноидами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Легкое акне может вернуться после лечения системными ретиноидами, рассказала «Газете.Ru» дерматовенеролог, косметолог Наталья Дюранова. Она отметила, что эффективность терапии также может быть недостаточной, если пациент не соблюдал правила приема препарата.

Многие боятся, что после отмены препарата высыпания вернутся с удвоенной силой. Это не совсем так: после курса терапии работа сальных желез перестраивается. В большинстве случаев наступает длительная ремиссия. Однако возможны рецидивы, которые обычно протекают легче. В таких случаях назначают повторный курс или поддерживающую терапию местными средствами, — рассказала Дюранова.

Врач подчеркнула, что системные ретиноиды — серьезные препараты, требующие контроля врача. Она предупредила, что самостоятельный прием таких препаратов не допускается.

Ранее врач Али Альмасри рассказал, что нарушения гормонального фона, повышенная активность сальных желез и жизнедеятельность кожных бактерий нередко приводят к развитию акне. Он отметил, что это заболевание далеко не всегда связано с проблемами с ЖКТ.

Здоровье
препараты
врачи
кожа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ ответили, допустимо ли отменить венчание в церкви
Израильская компания провела аудит безопасности мессенджера «Макс»
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замглавы института КФУ
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.