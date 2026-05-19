Врач ответила, может ли наступить рецидив акне после лечения ретиноидами

Легкое акне может вернуться после лечения системными ретиноидами, рассказала «Газете.Ru» дерматовенеролог, косметолог Наталья Дюранова. Она отметила, что эффективность терапии также может быть недостаточной, если пациент не соблюдал правила приема препарата.

Многие боятся, что после отмены препарата высыпания вернутся с удвоенной силой. Это не совсем так: после курса терапии работа сальных желез перестраивается. В большинстве случаев наступает длительная ремиссия. Однако возможны рецидивы, которые обычно протекают легче. В таких случаях назначают повторный курс или поддерживающую терапию местными средствами, — рассказала Дюранова.

Врач подчеркнула, что системные ретиноиды — серьезные препараты, требующие контроля врача. Она предупредила, что самостоятельный прием таких препаратов не допускается.

Ранее врач Али Альмасри рассказал, что нарушения гормонального фона, повышенная активность сальных желез и жизнедеятельность кожных бактерий нередко приводят к развитию акне. Он отметил, что это заболевание далеко не всегда связано с проблемами с ЖКТ.