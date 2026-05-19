Эстония впервые сбила украинский дрон под Тарту

Эстонская сторона впервые поразила украинский дрон-камикадзе, сообщил глава Минобороны балтийской республики Ханно Певкур. Силы ПВО ликвидировали дрон под Тарту — над озером Выртсъярв на юге страны, сообщило Delfi.

По предварительным данным, Киев запустил БПЛА с украинской территории. Отмечается, что до этого воздушная тревога объявлялась сразу в нескольких частях Эстонии — в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

Ранее беспилотник упал на территорию нефтебазы в Латвии. В Минобороны республики предположили, что дрон мог прилететь со стороны Украины. В результате инцидента четыре пустых резервуара получили повреждения. Власти возбудили уголовное дело.

До этого Министерство обороны Румынии сообщило, что из-за беспилотников два истребителя ВВС страны были направлены к украинской границе. По данным ведомства, один дрон мог вторгнуться в воздушное пространство страны в районе Килии, однако подтверждающих это доказательств приведено не было.