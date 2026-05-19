Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:09

Минфин России предрек острый дефицит алмазов

Минфин России спрогнозировал серьезный дефицит алмазов в мире через пять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Значительный дефицит алмазов ожидается на мировом рынке в ближайшие пять лет, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Согласно прогнозу ведомства, к 2030 году объемы добычи могут снизиться до 20–30 млн карат, передает РИА Новости.

Я думаю, что лет через пять максимум мы увидим серьезный дефицит алмазов на рынке, потому что очень большое количество месторождений в Африке и в Якутии, да и, собственно, не только в Якутии — и в Архангельской области, — они заканчивают свой срок жизни. И в принципе, если посмотреть на глобальный прогноз... прогноз мировой добычи, то к 2030 году они могут сократиться до 20—30 миллионов карат на этих текущих 80-100 [миллионов], — заявил Моисеев.

Он также отметил, что компания «Алроса» рассматривает возможность временной консервации части производственных мощностей примерно на 15% в текущем году. Такая мера обсуждается на фоне планируемого сокращения добычи.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что крупнейший в истории России ювелирный алмаз «Новое солнце» весом 468,3 карата должен оставаться в «Алросе», либо же он может быть реализован в Гохран РФ. По его словам, поскольку кристалл нашли в 2025 году, в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, было принято решение присвоить ему имя в честь юбилея.

Мир
алмазы
Минфин
Алроса
драгоценные камни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ ответили, допустимо ли отменить венчание в церкви
Израильская компания провела аудит безопасности мессенджера «Макс»
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замглавы института КФУ
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.