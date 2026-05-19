Минфин России предрек острый дефицит алмазов

Значительный дефицит алмазов ожидается на мировом рынке в ближайшие пять лет, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Согласно прогнозу ведомства, к 2030 году объемы добычи могут снизиться до 20–30 млн карат, передает РИА Новости.

Я думаю, что лет через пять максимум мы увидим серьезный дефицит алмазов на рынке, потому что очень большое количество месторождений в Африке и в Якутии, да и, собственно, не только в Якутии — и в Архангельской области, — они заканчивают свой срок жизни. И в принципе, если посмотреть на глобальный прогноз... прогноз мировой добычи, то к 2030 году они могут сократиться до 20—30 миллионов карат на этих текущих 80-100 [миллионов], — заявил Моисеев.

Он также отметил, что компания «Алроса» рассматривает возможность временной консервации части производственных мощностей примерно на 15% в текущем году. Такая мера обсуждается на фоне планируемого сокращения добычи.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что крупнейший в истории России ювелирный алмаз «Новое солнце» весом 468,3 карата должен оставаться в «Алросе», либо же он может быть реализован в Гохран РФ. По его словам, поскольку кристалл нашли в 2025 году, в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, было принято решение присвоить ему имя в честь юбилея.