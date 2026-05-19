19 мая 2026 в 13:21

В Якутии выросло число пострадавших при вынужденной посадке Ан-2

Самолет Ан-2 Самолет Ан-2 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число пострадавших при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Якутии выросло до трех человек, сообщил Telegram-канал «112». Известно, что все раненые — члены эпипажа.

Как отметил канал, капитан воздушного судна был госпитализирован с термическим ожогом рук. Кроме того, летчик-наблюдатель также попал в больницу с ожогами. Парашютист получил ушиб сустава, ему оказали помощь на месте.

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии во вторник, 19 мая. На борту находились восемь человек. По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. После аварийной посадки самолета возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

До этого пассажирский самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс из Новосибирска в Баку, был экстренно развернут в воздушном пространстве Казахстана и совершил посадку в Омске. Причиной произошедшего стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
