В Якутии выросло число пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 Число пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии выросло до трех человек

Число пострадавших при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Якутии выросло до трех человек, сообщил Telegram-канал «112». Известно, что все раненые — члены эпипажа.

Как отметил канал, капитан воздушного судна был госпитализирован с термическим ожогом рук. Кроме того, летчик-наблюдатель также попал в больницу с ожогами. Парашютист получил ушиб сустава, ему оказали помощь на месте.

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии во вторник, 19 мая. На борту находились восемь человек. По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. После аварийной посадки самолета возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

