Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела Экс-сотрудника МВД задержали в Подмосковье по янтарному делу спустя пять лет

Бывшего сотрудника МВД, разыскиваемого по «янтарному делу» о вымогательстве, задержали в Подмосковье, сообщили в ГУ ФСИН. Экс-полицейского искали с 2021 года.

Сотрудники ГУФСИН России по городу Москве задержали фигуранта знаменитого «янтарного дела», который с 2021 года находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления, — заявили в ведомстве.

В марте 2016 года фигуранты, якобы выполняя служебные обязанности, прибыли в бизнес-парк «Румянцево» и применили физическую силу и спецсредства, после чего потребовали у предпринимателя около четырех килограммов янтаря и 200 тыс. рублей, при этом они угрожали ему привлечением к уголовной ответственности за нарушение правил сдачи драгоценностей государству.

В августе 2016 года эти же соучастники совершили аналогичное преступление и потребовали у другого бизнесмена взятку в размере 1,5 млн рублей, при этом ими был похищен янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей, а также денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей.

