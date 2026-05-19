19 мая 2026 в 13:48

Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела

Экс-сотрудника МВД задержали в Подмосковье по янтарному делу спустя пять лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывшего сотрудника МВД, разыскиваемого по «янтарному делу» о вымогательстве, задержали в Подмосковье, сообщили в ГУ ФСИН. Экс-полицейского искали с 2021 года.

Сотрудники ГУФСИН России по городу Москве задержали фигуранта знаменитого «янтарного дела», который с 2021 года находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления, — заявили в ведомстве.

В марте 2016 года фигуранты, якобы выполняя служебные обязанности, прибыли в бизнес-парк «Румянцево» и применили физическую силу и спецсредства, после чего потребовали у предпринимателя около четырех килограммов янтаря и 200 тыс. рублей, при этом они угрожали ему привлечением к уголовной ответственности за нарушение правил сдачи драгоценностей государству.

В августе 2016 года эти же соучастники совершили аналогичное преступление и потребовали у другого бизнесмена взятку в размере 1,5 млн рублей, при этом ими был похищен янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей, а также денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей.

Ранее в Приморском крае полиция задержала двух местных жителей, которые с июля 2021 года по декабрь 2025 года организовали 18 инсценированных дорожно-транспортных происшествий. Общий ущерб составил около 6 млн рублей.

Россия
МВД
задержания
янтарь
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
