В РПЦ ответили, допустимо ли отменить венчание в церкви Священник Ланский: церковное венчание никогда не подлежит отмене

Церковное венчание нельзя отменить ни при каких обстоятельствах, заявил в беседе с VSE42.RU священник Вячеслав Ланский. При этом, по его словам, в храме могут благословить повторный брак.

Венчание отменить нельзя. И точка. Для [повторного венчания] пишут прошение на имя правящего архиерея той епархии, на территории которой проживают люди, готовящиеся к процедуре. Письменный ответ из епархиальной канцелярии признает первый брак утратившим каноническое достоинство, — объяснил Ланский.

После того, как люди получат соответствующий документ, они могут обратиться в храм для проведения нового Таинства. Однако это вовсе не означает отмену первого венчания, уточнил представитель РПЦ.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов посоветовал верующим молиться великомученице Ирине Македонской о защите от клеветы и врагов, а также об укреплении веры во время жизненных испытаний. По его словам, эта святая сама пережила многолетние гонения и страдания.