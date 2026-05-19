19 мая 2026 в 14:17

Глава госпиталя для ветеранов войн в Кургане уволился после обысков

Глава Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов уволился после обысков в учреждении, сообщили ТАСС в Департаменте здравоохранения региона. Его решение связано с переездом на фоне личных обстоятельств. По информации журналистов, в ходе обысков правоохранителей интересовала финансовая деятельность учреждения.

Семенов был уволен вчера, 18 мая, по личным обстоятельствам в связи с переездом, — уточнили в ведомстве.

Ранее от должности освободили замруководителя Минприроды России Евгения Маркова. Отмечалось, что замминистра покинул пост по собственному желанию.

До этого в отставку отправили правительство Брянской области. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Президент России Владимир Путин назначил его на пост 13 мая.

Также сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей России 25 мая намерена обсудить возможность отмены отставки судьи Верховного суда Виктора Момотова. В этом случае судья лишается неприкосновенности, а также привилегий в материальном и социальном обеспечении, которые дает статус.

