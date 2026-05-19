Стало известно, как наказали пнувшего собаку замглавы института КФУ

Заместитель директора института Крымского федерального университета был уволен после инцидента с жестоким обращением к животным, сообщил в своем Telegram-канале ректор вуза Владимир Курьянов. Он также отметил, что в университете нет места жестокости и бесчеловечному отношению к живым существам.

Сообщаю, что трудовые отношения с данным сотрудником как с заместителем директора института расторгнуты. Я подчеркиваю: в стенах нашего вуза нет места жестокости и бесчеловечному отношению к живым существам. Мы воспитываем не только профессионалов, но и ответственных, сострадательных людей, — заявил ректор.

Ранее в социальных сетях распространилось видео из Симферополя, на котором мужчина пинает собаку. Позднее появилась информация, что на записи запечатлен сотрудник КФУ.

До этого в Дагестане туристка залезла на беременную ослицу и стала бить ее ногами в живот. Издевательства продолжались под поощрительные выкрики других отдыхающих. Местные обвинили туристку в жестоком обращении с животными и призвали МВД провести проверку.