19 мая 2026 в 14:28

Россиянин забил знакомого кирпичом насмерть

Калининградец убил знакомого кирпичом во время ссоры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Житель Калининграда убил знакомого во время ссоры, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его информации, мужчина напал на приятеля и ударил его кирпичом по голове порядка четырех раз.

По версии следствия, конфликт произошел, когда мужчины вместе выпивали в СНТ «Дружба». Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Обвиняемого арестовали, он будет находиться под стражей до 13 июля.

Ранее на востоке Москвы на Миллионной улице семейный праздник закончился трагедией: 41-летний мигрант зарезал своего 60-летнего брата во время застолья в честь рождения племянника. Подозреваемый переночевал в квартире с телом убитого, а утром обнаружил труп родственника с колото-резаными ранами. Мужчина признался, что не помнит причин конфликта.

До этого в Санкт-Петербурге суд арестовал кандидата в мастера спорта по тхэквондо Юрия Астафьева, который насмерть избил случайного прохожего в Нижне-Ивановском сквере. Толчком к агрессии послужила жалоба знакомой спортсмена на якобы имевшие место домогательства со стороны спавшего на газоне мужчины.

