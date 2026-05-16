Пьяный тхэквондист до смерти избил незнакомца после жалоб девушки

В Петербурге суд арестовал тхэквондиста, который до смерти избил прохожего

В Санкт-Петербурге суд арестовал кандидата в мастера спорта по тхэквондо Юрия Астафьева, который насмерть избил случайного прохожего в Нижне-Ивановском сквере, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Толчком к агрессии послужила жалоба знакомой спортсмена на якобы имевшие место домогательства со стороны спавшего на газоне мужчины.

Астафьева отправили в СИЗО по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, — сказано в сообщении.

Происшествие случилось 11 мая: подозреваемый вместе с приятелем и новой знакомой по имени Алиса распивали крепкий алкоголь в парке. Конфликт разгорелся после того, как компания попыталась найти сигареты у отдыхавшего неподалеку человека. Женщина вернулась к собутыльникам и сообщила, что незнакомец к ней приставал.

