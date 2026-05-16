День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 21:44

Пьяный тхэквондист до смерти избил незнакомца после жалоб девушки

В Петербурге суд арестовал тхэквондиста, который до смерти избил прохожего

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге суд арестовал кандидата в мастера спорта по тхэквондо Юрия Астафьева, который насмерть избил случайного прохожего в Нижне-Ивановском сквере, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Толчком к агрессии послужила жалоба знакомой спортсмена на якобы имевшие место домогательства со стороны спавшего на газоне мужчины.

Астафьева отправили в СИЗО по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, — сказано в сообщении.

Происшествие случилось 11 мая: подозреваемый вместе с приятелем и новой знакомой по имени Алиса распивали крепкий алкоголь в парке. Конфликт разгорелся после того, как компания попыталась найти сигареты у отдыхавшего неподалеку человека. Женщина вернулась к собутыльникам и сообщила, что незнакомец к ней приставал.

Ранее Бутырская межрайонная прокуратура добилась приговора мужчине, который пытался организовать похищение бывшей супруги в Уфе. Целью злоумышленника было переоформление имущества женщины на свое имя.

Регионы
Санкт-Петербург
происшествия
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин с MV Hondius не обращался в посольство РФ в Нидерландах
В Вене усилились протесты против участия Израиля в «Евровидении»
Более 50 вражеских дронов пытались атаковать Россию за два часа
В Европе резко подорожала военная техника
Московская ПВО предотвратила попытку атаки ВСУ на столицу
Мелони выступила после тревожных событий на улицах Модены
Один российский аэропорт перешел на особый режим работы
Сотни израильтян вышли на митинг в Тель-Авиве
Пьяный тхэквондист до смерти избил незнакомца после жалоб девушки
В Италии раскрыли личность водителя, врезавшегося в толпу
Пенсионерка сбежала из Бишкека в Москву, чтобы вспомнить молодость
Раскрыты итоги поиска пострадавших под завалами после взрыва в Пятигорске
Названа «криминальная» причина щедрости Реброва по отношению к Ермаку
Лидер АдГ предсказала неизбежный политический поворот в Германии
Украине предрекли крах после слов Путина о конце СВО
Ребенок погиб в результате атаки ВСУ в ДНР
В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 школьников
«Идите и захватите!»: стали известны провокационные приказы Белого дома ОАЭ
Россия намерена не допустить эскалации в Приднестровье со стороны Молдавии
Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.