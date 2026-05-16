Появились новые детали петербургского дела с вдовой, наследством и курьером

Мошенники убедили петербуржца, что он устроился в Центробанк курьером

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мошенники убедили петербуржца, который забрал у пенсионерки свыше 160 млн рублей и 8,8 кг золота, что он работает на Центробанк, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На допросе выяснилось, что задержанный был замешан в нескольких мошеннических схемах.

Меня убедили, что все легально, что компания «Страховые инвестиции», куда я устроился работать, сотрудничает с Центральным банком, — отметил задержанный.

По предварительной информации, мужчина разместил объявление о поиске работы. С ним в соцсетях связался куратор «Страховых инвестиций», который предложил перевозить ценные бумаги, документы и деньги, а наличные средства обменивать на криптовалюту, рассказал задержанный.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Санкт-Петербурге отдала мошенникам денежные средства, которые ей достались от покойного мужа, и золотые слитки весом 8,8 кг. Как передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, общая сумма ущерба превысила 160 млн рублей. Курьера задержали спустя несколько часов после обращения потерпевшей в полицию.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
