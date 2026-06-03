Манка, кефир да сода — через 15 минут оладьи в дырочку: кружевные, нежные и ни одного комочка

Манка, кефир да сода — через 15 минут оладьи в дырочку: кружевные, нежные и ни одного комочка

Беру манку, кефир и соду — и готовлю оладьи прямо на сковороде. Получается обалденная вкуснятина: кружевные оладьи в дырочку, нежные как пух, с хрустящей корочкой и ни одного комочка — тают во рту, а готовятся всего 15 минут.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (250 мл), 1 яйцо, 3–4 ст. ложки манки (без горки), 0,5 ч. ложки соды, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли, растительное масло для жарки. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Всыпьте манку, перемешайте и оставьте на 10–15 минут, чтобы манка набухла.

Перед жаркой добавьте соду — тесто сразу станет пузырчатым. Не перемешивайте слишком сильно, чтобы сохранить воздушность. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, не прижимая. Жарьте на среднем огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны до румяной кружевной корочки. Подавайте горячими со сметаной, мёдом или вареньем. Благодаря манке оладьи не опадают и остаются мягкими даже холодными.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала эти оладьи на манке и кефире. Даже те, кто раньше не дружил с выпечкой, получили кружевные дырочки. Кстати, вместо сахара можно добавить мёд — аромат станет ещё интереснее. Находка, а не рецепт!