Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Начало лета — решающий период для каждого огородника, ведь именно в этот момент закладывается фундамент будущего урожая. Растения, перенесенные на грядки, начинают активно осваивать почву, наращивать вегетативную массу и готовиться к плодоношению. Чтобы кусты не испытывали стресса от перепадов температур, им требуется грамотная нутриентная поддержка. Качественная подкормка помидоров в июне, чем бы вы ее ни проводили — органикой или минералами, должна быть строго сбалансированной. Разберем пошаговую схему подкормок для каждого этапа развития томатов в июне, объясним, чем полить помидоры для завязи плодов и какое удобрение выбрать для томатов в открытом грунте.

Особенности подкормки томатов на разных стадиях: цветение, завязь, рост плодов

Своевременная подкормка помидоров в июне, чем бы ни удобрялась земля, стимулирует быстрое созревание плодов. Однако потребности пасленовых культур меняются буквально каждую неделю.

На начальном этапе вегетации кустам необходимы умеренные дозы азота, стимулирующие рост побегов. Как только на кустах раскрываются первые цветочные кисти, приоритеты кардинально меняются. Избыточный азот на этой стадии вызывает жирование куста, то есть активное нарастание пасынков и листьев в ущерб цветению. В это время на первый план выходят калий, фосфор, магний, кальций и бор.

Когда начинается массовое цветение и формирование первых зеленых помидорок, растения тратят колоссальное количество энергии. Неправильная частота подкормок томатов в июне или полное игнорирование потребностей кустов приводит к массовому опаданию цветков. Чтобы предотвратить эту проблему, огородники используют специальные питательные составы, вносимые строго по графику.

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оптимальная частота подкормок томатов в июне — каждые 10–14 дней. Схема для июня:

до 10 июня — первая подкормка после высадки (азотная);

10–15 июня — вторая подкормка (фосфорно-калийная);

20–25 июня — третья подкормка (калийно-борная).

Чередуйте корневые и внекорневые подкормки. Поливать удобрениями нужно только по влажной земле — после дождя или предварительного полива, иначе можно обжечь корни.

Помните, что тщательно соблюдаемая частота подкормок томатов в июне позволяет культуре развиваться гармонично, формируя крепкие стебли.

Первая подкормка после высадки: акцент на фосфор для корней

Если вы высаживали рассаду в конце мая или начале июня, первая подкормка томатов после высадки проводится через 10–14 дней, когда растения уже немного адаптировались.

Главная задача этого этапа — простимулировать развитие мощных, разветвленных корней, способных добывать влагу из глубоких слоев земли. Базовое удобрение для томатов в открытом грунте в этот период обязательно должно содержать повышенную концентрацию легкоусвояемого фосфора.

Фосфор отвечает за энергетический обмен в клетках, укрепляет иммунитет растений и ускоряет приживаемость. Самым популярным и проверенным средством является суперфосфат. Его вносят в виде растворов под корень, предварительно растворив гранулы в теплой воде.

Еще используют кальциевую селитру: достаточно 1 грамма на литр воды, расход — 2 литра под куст.

Как подкормить помидоры мочевиной? Возьмите 50–60 г на 10 л воды — это отличный старт для роста. Травяной настой из крапивы, разведенный 1:10, тоже подойдет.

Вторая подкормка во время цветения: калий и бор для завязи

В середине июня большинство сортов вступает в фазу активного цветения. В этот момент кустам жизненно необходим калий, отвечающий за вкусовые качества плодов, накопление сахаров и общую выносливость растений, а также бор, который напрямую влияет на качество опыления. Если вы раздумываете над тем, чем полить помидоры для завязи плодов в период засухи или затяжных дождей, обратите внимание на раствор борной кислоты в сочетании с гуматом калия. Бор предотвращает гниение бутонов и стимулирует образование новых плодовых кистей.

Удобрения для томатов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внекорневое опрыскивание борной кислотой по листу в утренние или вечерние часы творит настоящие чудеса: количество пустоцветов сокращается в несколько раз. Параллельно под корень вносят калийные составы. Оптимально использовать специализированные фосфорно-калийные удобрения для помидоров, которые мягко подпитывают культуру, не вызывая дисбаланса в почвенном растворе. Это помогает сформировать ровные, крупные завязи.

Классический рецепт: фосфорно-калийные удобрения для томатов вносят из расчета 20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды. Эффективен и монофосфат калия: столовая ложка на 10 л воды с добавлением чайной ложки лимонной кислоты. В качестве народной альтернативы можно использовать зольный настой — о нем подробнее расскажем чуть ниже.

Народные средства: настой крапивы, зола, дрожжи, йод

Одним из самых эффективных народных составов считается травяной настой, или зеленое удобрение, приготовленное из измельченной молодой крапивы. Настой богат натуральным азотом, железом и микроэлементами.

Для приготовления настоя крапивы емкость на 2/3 заполняют измельченной травой, заливают теплой водой и настаивают 5–14 дней до начала брожения. Готовый концентрат разводят 1:10 и поливают кусты по 1–2 л. После цветения азотные подкормки прекращают.

Еще один незаменимый помощник на дачном участке — обычная древесная зола, полученная от сжигания лиственных пород деревьев. Применение золы полезно для помидоров: она насыщает почву калием, кальцием и магнием, помогает также снизить избыточную кислотность грунта. Ее можно вносить в сухом виде в междурядья перед рыхлением или готовить зольный настой для полива. Натуральная зола для помидоров, применение которой абсолютно безосновательно считается малоэффективной, на самом деле отлично защищает корневую систему от гнилей. Для улучшения завязываемости плодов в зольные растворы часто добавляют несколько капель спиртового раствора йода.

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Настой с золой: стакан золы залить 10 л воды, настоять сутки, поливать под корень.

Дрожжи стимулируют активность полезных микроорганизмов в почве.

Рецепт: 100 г свежих дрожжей растворить в 10 л теплой воды с 2 ст. ложками сахара, настоять 2–3 часа, развести 1:5 перед поливом. Дрожжевую подкормку вносят в первой половине июня, не чаще двух раз за сезон.

Минеральные удобрения: суперфосфат, сульфат калия, комплексные

Если натуральной органики под рукой нет, на помощь приходят готовые минеральные туки. Современные комплексные составы содержат все элементы в строго выверенных пропорциях. Применяя готовое удобрение для томатов в открытом грунте, строго следуйте инструкциям производителя, чтобы избежать химического ожога корней. Вносить сухие гранулы можно только во влажную землю после обильного полива или дождя.

Для целенаправленной поддержки растений в фазе бутонизации опытные агрономы рекомендуют самостоятельно смешивать простые компоненты. Соединяя суперфосфат и сульфат калия, вы получаете чистые удобрения для помидоров, исключающие избыток азота. Сульфат калия, в отличие от хлористого калия, не содержит вредного для пасленовых культур хлора, поэтому идеально подходит для регулярного использования на приусадебных участках.

Что нельзя делать: перекорм азотом, полив по листьям

Основная ошибка начинающих садоводов — неумеренное использование азотных подкормок в середине лета. Например, если детально не разобраться, как подкормить помидоры мочевиной (карбамидом) на ранних этапах, и применить ее во время цветения, кусты начнут бурно наращивать огромные лопухи листьев, полностью прекратив формирование плодов. Мочевина — это мощный источник азота, который уместен лишь в конце мая или самом начале июня, если рассада выглядит бледной, хилой и отстает в развитии.

Использование холодной воды из шланга — еще одна частая ошибка. Это вызывает стресс для корней, а затем и их загнивание.

Что нельзя делать с рассадой томатов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая критическая ошибка — проведение жидких подкормок и поливов непосредственно по листьям в разгар солнечного дня. Капли воды работают как микроскопические линзы, вызывая сильные ожоги листовых пластин. Кроме того, постоянная влажность на листьях и стеблях в сочетании с июньским теплом создает идеальные условия для развития фитофтороза и других опасных грибковых заболеваний.

Внося любое жидкое удобрение для томатов в открытом грунте, всегда лейте раствор строго под корень, стараясь не брызгать на само растение, и проводите все работы рано утром или после захода солнца. Это убережет ваши посадки от болезней и гарантирует получение обильного, здорового и очень вкусного урожая.

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