Адвокат ответил, что грозит поджегшей квартиру с приставами пенсионерке Адвокат Жорин: поджегшей квартиру в Москве пенсионерке грозит до пяти лет тюрьмы

Пенсионерке, поджегшей квартиру в Москве во время визита приставов, грозит срок до пяти лет тюрьмы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, дополнительная квалификация будет зависеть от намерения, направленного против людей, находившихся в помещении.

Если будет установлено, что женщина намеренно подожгла уже принадлежавшую покупательнице квартиру и причинила значительный ущерб, ее действия могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ как умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Дополнительная квалификация будет зависеть от умысла в отношении находившихся в помещении людей. Если пожар был направлен против судебного пристава в связи с исполнением им должностных обязанностей, может ставиться вопрос о применении ст. 318 УК РФ, — поделился Жорин.

Он подчеркнул, что если будет доказан умысел на убийство, речь может идти о покушении. Однако, по словам адвоката, нужны сведения о характере травм и направленности умысла.

Если новый умышленный эпизод совершен в течение испытательного срока, прежнее условное осуждение действительно может быть отменено. В этом случае наказание назначается по совокупности приговоров по правилам ст. 70 и ч. 4–5 ст. 74 УК РФ. Именно поэтому окончательный ответ зависит от квалификации нового деяния и от содержания прежнего приговора. Возраст и онкологическое заболевание не исключают уголовной ответственности и сами по себе не препятствуют назначению реального лишения свободы. Они могут учитываться при выборе меры пресечения и наказания, — добавил Жорин.

Ранее стало известно, что пенсионерка, которая подожгла свою квартиру в Москве, впала в кому после госпитализации. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.