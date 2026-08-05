Врач ответил, кому не стоит есть острое Врач Коротаев: острое лучше исключить при патологиях ЖКТ

При патологиях желудочно-кишечного тракта лучше исключить из рациона острые блюда, посоветовал врач-гастроэнтеролог Александр Коротаев. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнул, что высокие дозы капсаицина приводят к значительным воспалениям и практически вызывают ожог кишечника. При этом, по его словам, низкие дозы при отсутствии противопоказаний могут разнообразить микробиоту, а также помочь в борьбе с лишним весом.

Если у человека уже имеются патологии ЖКТ, лучше воздерживаться от острого. Это может спровоцировать обострение, что повлечет за собой длительное лечение, — заключил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что через месяц питания одним лишь картофелем человек может столкнуться с тяжелым истощением организма, дефицитом витаминов, анемией и дисбалансом солей в крови. Врач также не исключила нарушения в работе печени.