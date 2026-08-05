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05 августа 2026 в 16:20

Врач дала советы, как действовать при укусе черной вдовы

Врач Миропольская: после укуса каракурта крайне важно сохранять спокойствие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Человеку, который пострадал от укуса каракурта — ядовитого паука из рода черных вдов, крайне важно сохранять спокойствие, посоветовала в беседе с RT доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского Университета Наталья Миропольская. По ее словам, если впасть в панику, сердцебиение может участиться, что ускорит распространение токсинов по организму.

Пострадавшему рекомендуется ограничить физическую активность и по возможности обеспечить покой укушенной конечности. Место укуса следует промыть чистой водой с мылом и обработать антисептиком. Если развивается отек, допустимо приложить холодный компресс через ткань на 10—15 минут с перерывами. Это помогает уменьшить боль и локальную воспалительную реакцию, — порекомендовала Миропольская.

Врач призвала немедленно вызвать скорую помощь при появлении у пострадавшего затрудненного дыхания, выраженного отека лица или шеи, нарушения сознания, судорог, сильной слабости, многократной рвоты, распространенной крапивницы или резкого падения давления. Эти признаки могут указывать как на токсическое действие яда, так и на тяжелую аллергическую реакцию.

Ранее кандидат биологических наук Дмитрий Федоров заявил, что из-за глобального потепления и поставок продовольствия с юга России в Московский регион мигрируют смертельно опасные пауки каракурты. Он подчеркнул, что яд хищника содержит альфа-латротоксин, который поражает нервную и сердечно-сосудистую системы человека.

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