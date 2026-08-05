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05 августа 2026 в 17:06

В ЦБ заявили об улучшении ситуации на топливном рынке

В Центробанке отметили признаки стабилизации ситуации на топливном рынке России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Банк России зафиксировал признаки стабилизации ситуации на топливном рынке с середины июля, в том числе благодаря мерам правительства, следует из резюме обсуждения ключевой ставки. В регуляторе отметили, что значительная часть прямого влияния удорожания топлива на инфляцию уже реализовалась.

При этом в середине июля появились признаки стабилизации ситуации на топливном рынке, в том числе благодаря мерам правительства. Участники согласились, что значительная часть прямого влияния произошедшего удорожания топлива на текущую инфляцию уже реализовалась, — указали в ЦБ.

Согласно резюме, косвенные эффекты от роста цен на топливо — перенос издержек в цены других товаров и услуг — могут проявляться с задержкой, и оперативные данные за июль уже это показывают. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса в июле значительно выросли: население связывает рост цен с топливом, предприятия — с ростом издержек.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) нарастили выпуск топлива до максимума и отменили лимиты на его реализацию. Замглавы правительства также отметил, что предприятия перенесли графики плановых ремонтов для обеспечения бесперебойного снабжения рынка.

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