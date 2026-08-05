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05 августа 2026 в 17:24

Психолог объяснила, как «залипание» в телефоне сокращает годы жизни

Психолог Шегрен: залипание в телефоне ускоряет старение клеток мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Постоянное использование телефона способствует ускоренному старению клеток мозга, заявила NEWS.ru гештальт-терапевт, психолог, социолог Надежда Шегрен. При этом, по ее словам, малоподвижный образ жизни может привести к лишнему весу и гипертонии.

Сидение в телефоне само по себе не убивает, но оно крадет годы жизни через цепочку незаметных, но системных процессов. Прежде всего это хроническая гиперстимуляция: бесконечное пролистывание ленты и короткие видео держат мозг в состоянии микросторожа, создавая дофаминовые качели. Это повышает уровень кортизола, который в долгосрочной перспективе разрушает гиппокамп — центр памяти — и ускоряет старение клеток. Фактически вы живете в режиме «легкого боя» 24/7 без полноценной передышки, — предупредила Шегрен.

Она добавила, что синий свет экрана подавляет выработку мелатонина и нарушает циркадные ритмы. По словам психолога, хронический недосып вызывает воспалительные процессы, включая повышение уровня интерлейкинов и С-реактивного белка. Эти изменения, пояснила специалист, тесно связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Каждый час, проведенный в телефоне, — это минус шаги, минус мышечное напряжение и лимфоток. Все это ведет к венозному застою, ухудшению инсулиновой чувствительности и набору веса, что в сумме повышает риск диабета, гипертонии и преждевременной смерти. И наконец, социальная изоляция. Мы общаемся в мессенджерах, но не получаем тактильного контакта, взглядов в глаза, синхронизации дыхания. Одиночество в толпе подписчиков — доказанный фактор риска смертности, сравнимый с курением 15 сигарет в день, — заключила Шегрен.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что постоянное нервное перенапряжение, загруженность на работе и малоподвижный образ жизни все чаще становятся причиной стойкого повышения давления у людей моложе 30 лет. По ее словам, это связано с быстрым ритмом жизни в мегаполисах.

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