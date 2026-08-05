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05 августа 2026 в 18:04

В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш

В Роскосмосе заявили об отсутствии угрозы людям из-за пожара в ЦНИИмаш

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Возгорание в одном из зданий ЦНИИмаш не представляет опасности для персонала, а все системы управления российским сегментом МКС функционируют без сбоев, заявила пресс-служба Роскосмоса в МАКСе. В госкорпорации также выразили признательность оперативным службам за оперативное и квалифицированное реагирование.

Создан оперативный штаб, причины произошедшего будут установлены после ликвидации возгорания. Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов, — заявили в госкорпорации.

Пожарная сигнализация сработала 4 августа в 12:58 в одном из корпусов ЦНИИмаш, входящего в структуру Роскосмоса. При проверке зафиксировано задымление в подвале, персонал эвакуировали.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар на автозаправочной станции, в результате которого сгорели десятки автомобилей. Огонь уничтожил 21 транспортное средство, саму АЗС и одно здание. Возгорание произошло в ночь на 5 августа. Полиция заподозрила в произошедшем 44-летнего жителя Запорожской области

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