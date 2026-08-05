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05 августа 2026 в 16:03

В Королеве загорелась территория ЦНИИмаш

На территории ЦНИИмаш в Королеве произошел техногенный пожар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар произошел на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве, сообщили ТАСС в оперативных службах. Информация о площади возгорания уточняется.

На территории ЦНИИмаш произошло возгорание. Предварительно, пожар носит техногенный характер, — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что на данный момент возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения ликвидировали. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что пожар на складе Wildberries во Владимирской области, возникший после атаки беспилотников, полностью ликвидировали. Возгорание окончательно потушили 4 августа в 19:56 по московскому времени.

Между тем ГУ МЧС России по Астраханской области сообщило в социальных сетях, что младенец погиб в результате пожара в двухэтажном доме в Астрахани. Также при пожаре пострадали подросток и женщина. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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