Путин обозначил приоритеты для Белгородской области Путин призвал не забывать о решении социальных вопросов в Белгородской области

Обеспечение безопасности в Белгородской области является приоритетом, однако не стоит забывать и о необходимости решать социальные вопросы, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Шуваевым. Глава государства высоко оценил активность чиновника на новом посту, передает пресс-служба Кремля.

Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас — вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития, мы их тоже забывать не должны, — заявил Путин.

По словам главы государства, одной из важных социальных проблем является нехватка врачей в регионе. Путин отметил, что в области необходимо увеличить число специалистов на душу населения.

Ранее военный пенсионер из Суджи Николай Скрынник записал видеообращение к Путину и министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Он попросил власти разработать госпрограмму профессионального образования для школьников из приграничных регионов. По его словам, многие из них потеряли все из-за вторжения ВСУ в Курскую область.