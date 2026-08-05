Бывший ректор ГИТИСа раскрыл, чем занимается в институте Заславский заявил, что продолжает работать профессором в ГИТИСе

Григорий Заславский, покинувший пост ректора ГИТИСа, сообщил агентству «Москва», что остается в вузе в должности профессора. Он отметил, что ему ничего не известно о каких-либо процессуальных действиях со стороны правоохранительных органов в отношении него.

Я пока остаюсь профессором кафедры истории театра России, — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что в отношении Заславского якобы проводится проверка по нескольким эпизодам, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы. Уголовное дело по этим обстоятельствам возбуждено не было. Заславский 4 августа подал заявление об уходе с поста ректора по собственному желанию, а министр культуры Ольга Любимова удовлетворила его просьбу и подписала документ об освобождении от должности.

После этого Заславский сообщил, что не располагает информацией о возможных претензиях по эпизодам, связанным с превышением должностных полномочий и необоснованным начислением зарплаты.