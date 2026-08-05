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05 августа 2026 в 17:04

Бывший ректор ГИТИСа раскрыл, чем занимается в институте

Заславский заявил, что продолжает работать профессором в ГИТИСе

Григорий Заславский Григорий Заславский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Григорий Заславский, покинувший пост ректора ГИТИСа, сообщил агентству «Москва», что остается в вузе в должности профессора. Он отметил, что ему ничего не известно о каких-либо процессуальных действиях со стороны правоохранительных органов в отношении него.

Я пока остаюсь профессором кафедры истории театра России, — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что в отношении Заславского якобы проводится проверка по нескольким эпизодам, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы. Уголовное дело по этим обстоятельствам возбуждено не было. Заславский 4 августа подал заявление об уходе с поста ректора по собственному желанию, а министр культуры Ольга Любимова удовлетворила его просьбу и подписала документ об освобождении от должности.

После этого Заславский сообщил, что не располагает информацией о возможных претензиях по эпизодам, связанным с превышением должностных полномочий и необоснованным начислением зарплаты.

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