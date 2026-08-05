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05 августа 2026 в 17:44

Российские дипломаты разнесли УВКПЧ за молчание после преступлений ВСУ

Постпредство России обвинило УВКПЧ в молчаливом поощрении атак ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН заявило, что отсутствие публичного осуждения от Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в ответ на обстрелы российских мирных жителей со стороны ВСУ фактически является молчаливым согласием на дальнейшие теракты. Так дипломаты прокомментировали удары ВСУ по Архипо-Осиповке под Геленджиком и по турбазе в поселке Кирилловка Запорожской области, передает ТАСС.

Не можем расценивать это иначе как молчаливое поощрение украинской военщины к совершению новых терактов на территории России. Мы неоднократно указывали ооновским правозащитникам на недопустимость подобной политически ангажированной позиции в отношении украинского кризиса, — заявили в постпредстве.

В комментарии дипломатов подчеркивается, что с момента трагедии прошло достаточно времени для реакции профильных структур, однако верховный комиссар Фолькер Тюрк и его офис до сих пор не высказались по поводу действий Киева. Москва настаивает на необходимости дать объективную оценку преступлениям украинской стороны и будет добиваться официальной реакции от соответствующих органов ООН.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что в Белгородской области были зафиксированы семь случаев ранений мирных жителей в результате ударов беспилотников ВСУ. В хуторе Масычево Грайворонского округа при взрыве дрона пострадали двое мужчин: один получил множественные осколочные ранения и открытый перелом, второй — множественные осколочные раны.

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атаки ВСУ
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