Москвичка четыре года платила ипотеку за сгоревшую квартиру

30-летняя преподавательница Нино четыре года выплачивала ипотеку за двухкомнатную квартиру в Москве, но так и не смогла в нее заселиться, рассказала она Life.ru. По словам девушки, квартиру сегодня подожгла 68-летняя бывшая хозяйка, которая ранее стала участницей «схемы Долиной». Когда приставы пришли выселять женщину, она попросила несколько минут на сборы, после чего подожгла помещение.

Нино рассказала, что все это время жила на съемных квартирах. Жилье площадью 40 квадратных метров загорелось практически мгновенно. Девушка отметила, что дом газифицирован, поэтому существовала угроза для всего подъезда, однако взрыва и массовой эвакуации удалось избежать.

Ранее сообщалось, что пожилая учительница еще в 2022 году отдала мошенникам накопления, кредитные средства и деньги от продажи квартиры. Позже она подожгла военкомат Коптевского района по их указанию. За это преступление женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно. При этом женщина отказалась отдавать ключи покупательнице недвижимости.