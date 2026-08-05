Применение двойных стандартов и отсутствие межгосударственного взаимодействия в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» создают питательную среду для международного терроризма, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Дипломат подчеркнул, что Россия возбудила уголовное дело по факту теракта, но не получает должного содействия от затронутых стран, передает пресс-служба постпредства.

Питательной средой международного терроризма является применение государствами двойных стандартов, продвижение скрытых повесток и умышленное создание препятствий для международного сотрудничества компетентных национальных органов. Показательный пример — подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, — сказал он.

Ранее Небензя заявил, что террористические действия Украины против Запорожской АЭС говорят о намерении Киева разрушить систему управления объектом и спровоцировать техногенную катастрофу. Дипломат также отметил, что регулярные обстрелы станции и гибель ее сотрудников подтверждают этот курс.

Кроме того, он отметил, что Москва ожидает от будущего генерального секретаря ООН большей объективности в отношении Украины по сравнению с его предшественником Антониу Гутерришем. Дипломат подчеркнул, что независимо от того, кто займет этот пост, Россия надеется на непредвзятость.