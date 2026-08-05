СК начал расследование атаки дрона на больницу в ДНР СК России возбудил дело о теракте после атаки на больницу в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на больницу в Донецке, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, 5 августа украинские формирования атаковали медицинское учреждение в ДНР с помощью беспилотника самолетного типа.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в ДНР, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Калужской области, задержанный при подготовке поджога военкомата, признался в содеянном. По данным ФСБ, 22-летний мужчина согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами ради денег. Он рассказал, что около года общался с человеком по имени Игорь, который позже сообщил о своей связи с СБУ и предложил ему заработать. Фигурант, по его словам, согласился на предложение.

Между тем Южный окружной военный суд приговорил жителя Бердянска Запорожской области Сергея Москаленко, внесенного в список террористов и экстремистов, к 25 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в подготовке серии терактов против сотрудников МВД региона и членов партии «Единая Россия».