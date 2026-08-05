Войска «Центра» ликвидировали иностранных наемников в ДНР Операторы FPV-дронов «Центра» ликвидировали группу польских наемников в ДНР

Операторы FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали группу польских наемников в Красноярском в ДНР, сообщил в беседе с РИА Новости военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин. По его мнению, они пытались скрытно отойти через лесополосу.

Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам — шевронам, вооружению и экипировке — мы поняли, что это были наемники польского происхождения, — объяснил Гавазин.

Вооруженные силы России поразили наемников ударными дронами. Солдат пояснил, что противник чаще всего передвигается небольшими группами по два-три человека. Гавазин добавил, что ликвидированная группа действовала схожим образом.

Ранее российские солдаты обнаружили в населенном пункте Любицкое в Запорожской области тела иностранных наемников польского, афроамериканского и колумбийского происхождения. Бойцы СВО нашли иностранные документы, оружие, приборы ночного видения, сухие пайки и экипировку натовского образца.