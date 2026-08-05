ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности при организации предстоящих выборов в Государственную думу, поскольку от «киевской банды детоубийц» можно ожидать всего, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что голосование пройдет в экстремальной ситуации, передает РИА Новости.

Основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выбору депутатов Государственной думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации. И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, — заявила Памфилова.

Ранее сообщалось, что в Трабзоне на северо-востоке Турции планируется открыть участок для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Участок будет работать в единый день голосования, 20 сентября.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что кандидаты в депутаты должны использовать предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно». Глава государства отметил необходимость сбора предложений и наказов от граждан для дальнейшей продуктивной депутатской работы.