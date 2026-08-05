Украинский тренер заплатит штраф за русский язык На Украине футбольного тренера наказали штрафом за разговоры на русском языке

Тренер вратарей украинского футбольного клуба «Диназ» Вячеслав Богоделов получил штраф в 11,4 тыс. гривен (20,6 тыс. руб.) за разговоры на русском языке во время тренировки. Он в своих соцсетях отметил, что уже несколько десятков лет говорит на этом языке.

Меня сегодня оштрафовали, типа за русский язык, на тренировках! Первый вопрос. Если я 50 лет говорил на русском — то никого не смущало? — написал Богоделов.

Он также заявил, что украинский язык, по его мнению, звучит только где-то далеко, например в Ирландии и Канаде. Тренер добавил, что никогда не слышал чисто украинский язык.

«Диназ» — профессиональный футбольный клуб из Вышгорода Киевской области. Сейчас играет во Второй лиге украинского чемпионата.

После 2014 года на Украине последовательно вытесняют русский язык из всех сфер. В 2019 году приняли закон о государственном украинском языке. С тех пор под запрет подпали русские книги, фильмы, песни, спектакли. В школах и вузах русский не изучают, на переменах детям велят говорить только по-украински.

Ранее в городе Дрогобыче Львовской области двух женщин заставили публично извиниться за то, что они слушали музыку на русском языке. Украинки тогда отметили, что всю жизнь говорят на этом языке.