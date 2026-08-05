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05 августа 2026 в 19:08

Украинский тренер заплатит штраф за русский язык

На Украине футбольного тренера наказали штрафом за разговоры на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тренер вратарей украинского футбольного клуба «Диназ» Вячеслав Богоделов получил штраф в 11,4 тыс. гривен (20,6 тыс. руб.) за разговоры на русском языке во время тренировки. Он в своих соцсетях отметил, что уже несколько десятков лет говорит на этом языке.

Меня сегодня оштрафовали, типа за русский язык, на тренировках! Первый вопрос. Если я 50 лет говорил на русском — то никого не смущало? — написал Богоделов.

Он также заявил, что украинский язык, по его мнению, звучит только где-то далеко, например в Ирландии и Канаде. Тренер добавил, что никогда не слышал чисто украинский язык.

«Диназ» — профессиональный футбольный клуб из Вышгорода Киевской области. Сейчас играет во Второй лиге украинского чемпионата.

После 2014 года на Украине последовательно вытесняют русский язык из всех сфер. В 2019 году приняли закон о государственном украинском языке. С тех пор под запрет подпали русские книги, фильмы, песни, спектакли. В школах и вузах русский не изучают, на переменах детям велят говорить только по-украински.

Ранее в городе Дрогобыче Львовской области двух женщин заставили публично извиниться за то, что они слушали музыку на русском языке. Украинки тогда отметили, что всю жизнь говорят на этом языке.

Спорт
Украина
Футбол
русский язык
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